О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Cербии16 августа 2024 г.
16 августа 2024 г. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Республике Беларусь Илиной Вукайлович.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-сербских отношений. Особое внимание уделено возможным совместным шагам, призванным придать новый импульс развитию двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи отмечен традиционно дружеский характер отношений Беларуси и Сербии, обоюдное стремление к их дальнейшему укреплению в интересах народов двух стран.
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