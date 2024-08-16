О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Cербии

16 августа 2024 г. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Республике Беларусь Илиной Вукайлович.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-сербских отношений. Особое внимание уделено возможным совместным шагам, призванным придать новый импульс развитию двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи отмечен традиционно дружеский характер отношений Беларуси и Сербии, обоюдное стремление к их дальнейшему укреплению в интересах народов двух стран.

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