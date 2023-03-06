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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом ЮАР

06 марта 2023 г.

 

6 марта 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-Африканской Республики в Республике Беларусь по совместительству Мзувукиле Джеффом Макетука.

Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Особое внимание было уделено тематике наращивания торгово-экономического сотрудничества с акцентом на сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности, а также на активизацию промышленной кооперации между Беларусью и ЮАР. 

Собеседники высоко оценили поступательное развитие сотрудничества между двумя странами с момента установления дипломатических отношений (4 марта 1993 г.) и подчеркнули важность вывода взаимодействия на новый уровень. 

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