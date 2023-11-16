О визите Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника в Экваториальную Гвинею16 ноября 2023 г.
14-15 ноября 2023 г. белорусская правительственная делегация во главе с Министром иностранных дел Сергеем Алейником посетила Экваториальную Гвинею.
В состав делегации вошли Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош, Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, заместители министров промышленности, образования, председатели государственного комитета по науке и технологиям, государственных концернов, представители руководства Белорусской торгово-промышленной палаты, высших учебных заведений, деловых и финансовых кругов. Всего более 40 человек.
Делегациями двух стран рассмотрен весь спектр вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое измерение. Как подчеркнул С.Алейник, Беларуси и Экваториальной Гвинее необходимо конвертировать политический капитал в конкретные выгодные для обеих стран и народов проекты.
Для этих целей с октября 2023 г. функционируют двусторонние отраслевые рабочие группы. В фокусе внимания – промышленная кооперация, механизация сельского хозяйства, опыт Беларуси в обеспечении продовольственной безопасности, развитие сотрудничества в энергетическом секторе, в области здравоохранения, фармацевтики, нефтехимии, образовании. Подчеркнута обоюдная заинтересованность и перспективность укрепления взаимодействия между деловыми кругами двух стран.
Обсуждены перспективы реализации проектов по совместному строительству птицефабрик, объектов энергетической инфраструктуры, социального жилья, предприятий по производству стройматериалов. Стороны изучают возможности совместной деятельности по переработке рыбы. Беларусь готова предоставить свои наработки по созданию аграрных кластеров и оказать помощь в посеве ряда культур в Экваториальной Гвинее.
В стратегической перспективе стороны взаимно заинтересованы в создании в Экваториальной Гвинее производственно-логистического хаба белорусской продукции, который также будет использоваться в том числе для ее поставок в соседние страны Центральной и Западной Африки.
Важной темой двухдневных переговоров стали вопросы подготовки предстоящего визита в Экваториальную Гвинею Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. К встрече на высшем уровне сторонами готовится внушительный перечень конкретных совместных проектов и инициатив.
Специалисты сторон продолжили работу по значительному расширению договорно-правовой базы. В процессе согласования - порядка 14 двусторонних документов.
Рассмотренные проекты и направления сотрудничества были закреплены в итоговом Протоколе.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
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