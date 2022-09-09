О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Монголии



9 сентября 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Беларусь Батсухийном Баярсайханом.

Собеседники обсудили конкретные шаги развития двусторонних отношений в политической и экономической сферах. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества и делового партнерства между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по взаимодействию в международных организациях.

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