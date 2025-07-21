О подписании белорусско-турецкого протокола по визовым вопросам

О подписании белорусско-турецкого протокола по визовым вопросам21 июля 2025 г.
21 июля 2025 г. состоялось подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Турецкой Республики о взаимной отмене виз от 29 марта 2013 г.
От белорусской стороны Протокол подписал заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков, от турецкой – Чрезвычайный и Полномочный Посол Гючлю Джем Ышик.
После завершения процедур ратификации и вступления в силу Протокол позволит водителям и членам экипажей грузовых автотранспортных средств, автобусов, воздушных судов гражданской авиации и морских судов, выполняющих международные перевозки грузов и пассажиров, пребывать без виз в Беларуси и Турции в течение периода, не превышающего 90 дней в любом из периодов в 180 дней.
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