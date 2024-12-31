О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Индии31 декабря 2024 г.
31 декабря 2024 года Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Беларусь Алоком Ранджаном Джа, приуроченную к завершению его дипломатической миссии.
В ходе встречи стороны оценили текущий уровень белорусско-индийских отношений, выделив положительную динамику последних лет в торгово-экономическом сотрудничестве между нашими странами.
При обсуждении планов работы на будущий год особое внимание было уделено подготовке 12-го заседания Межправительственной Белорусско-Индийской комиссии и контактам на высшем уровне. Стороны сошлись во мнении, что эти события призваны стать катализатором интенсификации двустороннего сотрудничества в различных отраслях.
В завершение встречи Министр выразил благодарность руководителю индийской дипломатической миссии в Беларуси за вклад в укрепление двусторонних отношений и усилия по расширению торгово-экономических связей между двумя странами.
Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД
II Минская международная конференция по евразийской безопасности
Выступление Министра М.Рыженкова на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2024 г.)
Интервью Посла Беларуси в Швейцарии А.Ганевича телеканалу “RTVI”
Интервью Министра иностранных дел М.Рыженкова телеканалу «ОНТ»
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусьwww.center.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by