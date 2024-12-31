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О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Индии 

31 декабря 2024 г.

 

31 декабря 2024 года Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Беларусь Алоком Ранджаном Джа, приуроченную к завершению его дипломатической миссии. 

В ходе встречи стороны оценили текущий уровень белорусско-индийских отношений, выделив положительную динамику последних лет в торгово-экономическом сотрудничестве между нашими странами. 

При обсуждении планов работы на будущий год особое внимание было уделено подготовке 12-го заседания Межправительственной Белорусско-Индийской комиссии и контактам на высшем уровне. Стороны сошлись во мнении, что эти события призваны стать катализатором интенсификации двустороннего сотрудничества в различных отраслях.

В завершение встречи Министр выразил благодарность руководителю индийской дипломатической миссии в Беларуси за вклад в укрепление двусторонних отношений и усилия по расширению торгово-экономических связей между двумя странами.
 

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