Об учебном семинаре-практикуме для молодых дипломатов, студентов и преподавателей профильных учреждений высшего образования

Об учебном семинаре-практикуме для молодых дипломатов, студентов и преподавателей профильных учреждений высшего образования01 декабря 2025 г.
1 декабря 2025 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич открыл учебный семинар-практикум для молодых дипломатов, студентов и преподавателей профильных учреждений высшего образования.
Традиционное для МИД мероприятие в этом году проходит с 1 по 5 декабря 2025 г. и проводится уже в 18-й раз. В нём участвуют молодые сотрудники МИД со стажем работы до одного года, студенты выпускных курсов профильных факультетов белорусских вузов (БГУ, БГЭУ, БГУИЯ, АУпПРБ), победители профориентационного конкурса «Хочу быть дипломатом», а также участники волонтёрского движения МИД.
Всего – порядка 80 человек.
Для слушателей организованы встречи с приглашёнными экспертами – представителями государственных органов, национальных СМИ, а также руководителями и аналитиками Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) и Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).
Тематика занятий охватывает широкий спектр вопросов: историю дипломатии, современные направления внешней политики Республики Беларусь, международное сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, информационной и иных сферах. Участники посетят Центр истории МИД и белорусской дипломатической службы.
Открывая семинар, Сергей Лукашевич отметил, что МИД заинтересован в молодёжи, готовой вносить свой вклад в укрепление международного авторитета страны:
«Для вас семинар это возможность не просто услышать о работе МИД, но и увидеть, как строится дипломатия в реальном времени. Это ваш шанс понять, готовы ли вы связать своё будущее с внешнеполитической службой», – заявил он.
Первый заместитель Министра подчеркнул, что МИД и дальше будет вовлекать молодых международников в проекты Министерства, включая волонтёрские инициативы и участие в знаковых мероприятиях:
«Мы стремимся поддерживать молодых людей, которые проявляют интерес к дипломатии. Конкурс “Хочу быть дипломатом” и наша волонтёрская программа – хорошие ступени для тех, кто рассматривает карьеру в МИД как серьёзную перспективу», – добавил С.Лукашевич.
Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе
Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)
Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council
Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»
80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ
Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусьwww.center.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by