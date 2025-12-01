Размер шрифта:

Об учебном семинаре-практикуме для молодых дипломатов, студентов и преподавателей профильных учреждений высшего образования

01 декабря 2025 г.

 

1 декабря 2025 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич открыл учебный семинар-практикум для молодых дипломатов, студентов и преподавателей профильных учреждений высшего образования.

Традиционное для МИД мероприятие в этом году проходит с 1 по 5 декабря 2025 г. и проводится уже в 18-й раз. В нём участвуют молодые сотрудники МИД со стажем работы до одного года, студенты выпускных курсов профильных факультетов белорусских вузов (БГУ, БГЭУ, БГУИЯ, АУпПРБ), победители профориентационного конкурса «Хочу быть дипломатом», а также участники волонтёрского движения МИД.

Всего – порядка 80 человек.

Для слушателей организованы встречи с приглашёнными экспертами – представителями государственных органов, национальных СМИ, а также руководителями и аналитиками Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) и Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). 

Тематика занятий охватывает широкий спектр вопросов: историю дипломатии, современные направления внешней политики Республики Беларусь, международное сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, информационной и иных сферах. Участники посетят Центр истории МИД и белорусской дипломатической службы.

Открывая семинар, Сергей Лукашевич отметил, что МИД заинтересован в молодёжи, готовой вносить свой вклад в укрепление международного авторитета страны:

«Для вас семинар это возможность не просто услышать о работе МИД, но и увидеть, как строится дипломатия в реальном времени. Это ваш шанс понять, готовы ли вы связать своё будущее с внешнеполитической службой», – заявил он.

Первый заместитель Министра подчеркнул, что МИД и дальше будет вовлекать молодых международников в проекты Министерства, включая волонтёрские инициативы и участие в знаковых мероприятиях:

«Мы стремимся поддерживать молодых людей, которые проявляют интерес к дипломатии. Конкурс “Хочу быть дипломатом” и наша волонтёрская программа – хорошие ступени для тех, кто рассматривает карьеру в МИД как серьёзную перспективу», – добавил С.Лукашевич.

