Ушел из жизни Владимир Владимирович Макей

Ушел из жизни Владимир Владимирович Макей. Глава нашей дипломатической семьи.

Это та ситуация, когда даже нам – дипломатам – сложно описать словами потрясение и скорбь, которую все мы испытываем.

Весь свой жизненный путь Владимир Макей посвятил служению Беларуси. Подлинный патриот, виртуозный дипломат, выдающийся государственный деятель, искренне переживавший и неустанно работавший на благополучие и будущее нашей страны.

Многие в Беларуси и за рубежом считают, что он был рожден для этой службы на данном историческом этапе. Таким было сочетание неравнодушия, остроты мышления и дальновидности, мудрости, строгости и человечности одновременно.

Он не любил высокопарных фраз и никогда не согласовал бы такие оценки. Но это без преувеличения был великий Человек. Яркая масштабная личность, ставшая значимой частью не только белорусской, но и общемировой дипломатической истории. Авторитет и искреннее уважение со стороны многих зарубежных коллег, как друзей, так и оппонентов Беларуси, говорят сами за себя.

Уверены, что его вклад в укрепление и становление государственности нашей страны, обеспечение мира по достоинству еще будет оценен потомками.

При всем этом он был заботливым отцом, мужем, другом, творческим, искренним, отзывчивым, принципиальным и порядочным человеком с тонким чувством юмора, общение с которым никого не оставляло равнодушным.

Возможно, даже он сам не осознавал, что во многом был и будет оставаться примером для руководства, коллектива МИД и загранучреждений, многих ветеранов белорусской дипломатической службы. Эта утрата невосполнима. Министр Владимир Макей навсегда останется в наших сердцах.

Скорбим вместе с семьей, родными и близкими Владимира Владимировича.

Церемония прощания с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник 29 ноября 2022 г. в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10.00.

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