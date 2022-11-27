Ушел из жизни Владимир Владимирович Макей27 ноября 2022 г.
Ушел из жизни Владимир Владимирович Макей. Глава нашей дипломатической семьи.
Это та ситуация, когда даже нам – дипломатам – сложно описать словами потрясение и скорбь, которую все мы испытываем.
Весь свой жизненный путь Владимир Макей посвятил служению Беларуси. Подлинный патриот, виртуозный дипломат, выдающийся государственный деятель, искренне переживавший и неустанно работавший на благополучие и будущее нашей страны.
Многие в Беларуси и за рубежом считают, что он был рожден для этой службы на данном историческом этапе. Таким было сочетание неравнодушия, остроты мышления и дальновидности, мудрости, строгости и человечности одновременно.
Он не любил высокопарных фраз и никогда не согласовал бы такие оценки. Но это без преувеличения был великий Человек. Яркая масштабная личность, ставшая значимой частью не только белорусской, но и общемировой дипломатической истории. Авторитет и искреннее уважение со стороны многих зарубежных коллег, как друзей, так и оппонентов Беларуси, говорят сами за себя.
Уверены, что его вклад в укрепление и становление государственности нашей страны, обеспечение мира по достоинству еще будет оценен потомками.
При всем этом он был заботливым отцом, мужем, другом, творческим, искренним, отзывчивым, принципиальным и порядочным человеком с тонким чувством юмора, общение с которым никого не оставляло равнодушным.
Возможно, даже он сам не осознавал, что во многом был и будет оставаться примером для руководства, коллектива МИД и загранучреждений, многих ветеранов белорусской дипломатической службы. Эта утрата невосполнима. Министр Владимир Макей навсегда останется в наших сердцах.
Скорбим вместе с семьей, родными и близкими Владимира Владимировича.
Церемония прощания с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник 29 ноября 2022 г. в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10.00.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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