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Ответ пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза на вопрос агентства БелТА о выходе Латвии из Соглашения об основных принципах трансграничного сотрудничества

31 августа 2022 г.

 

БелТА: 30 августа Правительство Латвии заявило о выходе в одностороннем порядке из межправительственного Соглашения об основных принципах трансграничного сотрудничества от 1998 года. Как можно прокомментировать такое решение соседей?

А.Глаз: По всей видимости, избранный латвийскими политиками курс на сознательное нагнетание истерии в отношениях с соседями в рамках избирательной кампании, равно как и традиционное желание всегда быть в авангарде общеевропейского мейнстрима, провоцируют их на действия, которые находятся за гранью нашего понимания.

Речь идет, прежде всего, о борьбе Латвии со священной памятью о жертвах Великой Отечественной войны и варварском разрушении памятников, выдворении из страны собственных граждан за альтернативное мнение, целенаправленной дискриминации русского языка, драконовских штрафах за просмотр новостных телеканалов.

На этом фоне инициатива по выходу из международных договоров с белорусской стороной не стала для нас чем-то неожиданным. Карающий меч латвийской бюрократии уже успел обрушиться на такие «угрожающие безопасности соседней страны» сферы сотрудничества, как служебное собаководство, статистика, судебная медицина, сельское хозяйство.

Теперь настала очередь приграничного сотрудничества и взаимодействия в сфере энергетики.

Такие немотивированные действия латвийских властей достойны лишь сожаления, тем более что Соглашение о трансграничном сотрудничестве предусматривало развитие контактов между местными властями в сферах взаимного интереса. То есть абсолютно прагматичные вещи в интересах народов двух стран.

В то же время мы прекрасно понимаем, что очередной шаг официальной Риги в стиле «назло бабушке уши отморожу» во многом нацелен на то, чтобы отвлечь граждан Латвии от нарастающих как снежный ком социально-экономических проблем в собственной стране.

Не сомневаемся, что период конфронтации закончится, будут восстановлены прежние и заключены новые соглашения, а в Латвии его будут вспоминать как время упущенных возможностей для взаимоуважительного сотрудничества с дружественной страной-соседкой.

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