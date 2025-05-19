О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича с Послом Венесуэлы

19 мая 2025 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич провел встречу с Послом Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Франклином Рамиресом Араке.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-венесуэльского взаимодействия, уделив особое внимание графику двусторонних мероприятий в 2025 году.





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