Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (третий день)

23 сентября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в рамках мероприятий недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в церемонии подписания Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа, принятой в г. Женеве 22 февраля 2019 г. В соответствии со статьей 21 Конвенции процедура подписания состоялась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в г.Нью-Йорке.

Справочно: Текст Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа согласован Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН и ее профильными рабочими органами, к компетенции которых относятся вопросы железнодорожного транспорта и упрощения пересечения границ. С 4 апреля 2019 г. Конвенция открыта для подписания всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций.

Конвенция вступит в силу по истечении трех месяцев с того дня, когда первые пять государств сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к ней.

Конвенция создаст правовую основу для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспортного сообщения в Евразии, в том числе для развития скоростного и высокоскоростного сообщения.

Главой белорусского внешнеполитического ведомства на полях сессии ГА ООН также проведен ряд двусторонних встреч.

С Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обменялись мнениями относительно ситуации в регионе и конфликта в Украине, подтвердили заинтересованность в его мирном урегулировании.

Глава МИД Турции положительно оценил роль Беларуси в организации диалоговой площадки для России и Украины. В свою очередь В.Макей отметил значительный вклад турецкой стороны в заключение «сделки по зерну», подписанной в июле текущего года в Стамбуле.

Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе с учетом санкционного давления на Беларусь со стороны западных стран. Условились о продолжении двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В ходе встречи с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере финансов и сельского хозяйства, подняты вопросы взаимодействия в области фармацевтики, образования и транспортного обеспечения.

Затронуты проблемные вопросы взаимодействия Беларуси и ЕС, ситуация в регионе Восточной Европы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Переговоры с Министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари прошли в развитие недавней встречи Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в г.Самарканде.

Глава МИД Пакистана подтвердил готовность оказать поддержку Беларуси в скорейшем оформлении членства в ШОС.

Собеседники отметили взаимную заинтересованность в оперативной организации заседания Белорусско-Пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, что будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия по различным направлениям. Условились об обмене визитами по линии деловых кругов и торгово-промышленных палат, обсудили запланированные на ближайшее время официальные контакты, затронули другие темы, связанные с реализацией достигнутых в г.Самарканде договоренностей на высшем уровне.

На встрече с Министром иностранных дел Никарагуа Дэнисом Монкадой Колиндресом обсудили вопросы взаимной поддержки в международных организациях, подчеркнули важность координации усилий в условиях противостояния санкционному давлению. Договорились о продолжении контактов, в том числе в рамках двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

С Министром иностранных дел Бразилии Карлусом Альберту Франко Франсой обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Рассмотрены вопросы взаимодействия в международных организациях.

Состоялся обмен мнениями относительно конфликта в Украине и перспектив его урегулирования.

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