О семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь

О семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь24 июля 2023 г.
24 – 28 июля 2023 г. в г.Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.
Учебно-практическую неделю на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь открыл Министр иностранных дел Сергей Алейник.
В своем выступлении С.Алейник акцентировал неизменность ключевых задач, поставленных перед белорусской дипломатической службой Президентом и Правительством Беларуси, и заключающихся в работе на сохранение и защиту суверенитета и независимости нашей страны, обеспечение устойчивого экономического развития, роста благосостояния белорусских граждан.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства охарактеризовал международную обстановку как весьма сложную с тенденцией к дальнейшему усугублению ситуации.
«Беларусь находится в эпицентре геополитического разлома и в полной мере ощущает на себе все процессы, связанные с коллапсом архитектуры европейской и глобальной безопасности, с деградацией системы международных отношений, девальвацией международного права», – подчеркнул Министр.
По словам главы белорусской дипломатии, «против нашей страны, выстраивающей собственный путь развития, развёрнут весь арсенал инструментов воздействия на «несогласных» с сохранением однополярного миропорядка: от экономических ограничительных мер до полномасштабной гибридной войны и даже угроз силового воздействия».
При этом С.Алейник констатировал, что «все более очевидной становится необратимость процесса перехода к многополярному устройству мира, заявляют о себе и крепнут новые центры силы, полицентричность набирает обороты».
В этой связи глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал необходимость дальнейшего максимального наращивания взаимодействия со странами глобального Юга и глобального Востока, в том числе в многосторонних форматах.
Министр обозначил перед руководителями загранучреждений круг задач в рамках семинара, тематическое и практическое наполнение которого направлено «на подпитку и обогащение потенциала белорусской дипслужбы». Особо было подчеркнуто, что экспорт остается абсолютным приоритетом в работе МИД и белорусских загранучреждений.
В ходе мероприятия планируется предметно рассмотреть вопросы экспорта белорусских товаров и услуг, тематику минимизации влияния незаконных санкций ЕС и США против Беларуси на внешнеэкономическую деятельность нашей страны, включая осуществление международных банковских операций, организацию международных перевозок и обеспечение логистики.
Запланированы рабочие встречи руководителей белорусских загранучреждений с руководством Правительства, министерств, ведомств, аналитических структур нашей страны.
С учетом открытого и экспортоориентированного характера белорусской экономики значительное внимание в рамках семинара будет уделено встречам и обмену мнениями с руководителями крупнейших белорусских предприятий-экспортеров, Белорусской торгово-промышленной палаты, Администрации Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
Важный акцент будет сделан на информационной работе белорусских дипломатов в современных условиях, а также в сфере сохранения исторической памяти. Участники семинара посетят мемориальный комплекс «Хатынь», где отдадут дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
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