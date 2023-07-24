О семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь

24 – 28 июля 2023 г. в г.Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.

Учебно-практическую неделю на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь открыл Министр иностранных дел Сергей Алейник.

В своем выступлении С.Алейник акцентировал неизменность ключевых задач, поставленных перед белорусской дипломатической службой Президентом и Правительством Беларуси, и заключающихся в работе на сохранение и защиту суверенитета и независимости нашей страны, обеспечение устойчивого экономического развития, роста благосостояния белорусских граждан.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства охарактеризовал международную обстановку как весьма сложную с тенденцией к дальнейшему усугублению ситуации.

«Беларусь находится в эпицентре геополитического разлома и в полной мере ощущает на себе все процессы, связанные с коллапсом архитектуры европейской и глобальной безопасности, с деградацией системы международных отношений, девальвацией международного права», – подчеркнул Министр.

По словам главы белорусской дипломатии, «против нашей страны, выстраивающей собственный путь развития, развёрнут весь арсенал инструментов воздействия на «несогласных» с сохранением однополярного миропорядка: от экономических ограничительных мер до полномасштабной гибридной войны и даже угроз силового воздействия».

При этом С.Алейник констатировал, что «все более очевидной становится необратимость процесса перехода к многополярному устройству мира, заявляют о себе и крепнут новые центры силы, полицентричность набирает обороты».

В этой связи глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал необходимость дальнейшего максимального наращивания взаимодействия со странами глобального Юга и глобального Востока, в том числе в многосторонних форматах.

Министр обозначил перед руководителями загранучреждений круг задач в рамках семинара, тематическое и практическое наполнение которого направлено «на подпитку и обогащение потенциала белорусской дипслужбы». Особо было подчеркнуто, что экспорт остается абсолютным приоритетом в работе МИД и белорусских загранучреждений.

В ходе мероприятия планируется предметно рассмотреть вопросы экспорта белорусских товаров и услуг, тематику минимизации влияния незаконных санкций ЕС и США против Беларуси на внешнеэкономическую деятельность нашей страны, включая осуществление международных банковских операций, организацию международных перевозок и обеспечение логистики.

Запланированы рабочие встречи руководителей белорусских загранучреждений с руководством Правительства, министерств, ведомств, аналитических структур нашей страны.

С учетом открытого и экспортоориентированного характера белорусской экономики значительное внимание в рамках семинара будет уделено встречам и обмену мнениями с руководителями крупнейших белорусских предприятий-экспортеров, Белорусской торгово-промышленной палаты, Администрации Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Важный акцент будет сделан на информационной работе белорусских дипломатов в современных условиях, а также в сфере сохранения исторической памяти. Участники семинара посетят мемориальный комплекс «Хатынь», где отдадут дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

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