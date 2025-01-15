Размер шрифта:

О встрече Постоянного представителя Беларуси при АСЕАН Р.Романовского с заместителем Генерального секретаря АСЕАН 

15 января 2025 г.

 

15 января 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия, Постоянный представитель Беларуси при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Роман Романовский встретился с заместителем Генерального секретаря АСЕАН по вопросам Экономического сообщества Сатвиндером Сингхом. 

Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества между Беларусью и Ассоциацией и ее государствами-членами как в двустороннем формате, так и в рамках взаимодействия по линии Евразийский экономический союз – АСЕАН.

Постпред Беларуси проинформировал о приоритетах председательства Республики Беларусь в органах ЕАЭС в 2025 году.

версия для печати

Видео МИД

Архив

Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД

II Минская международная конференция по евразийской безопасности

Выступление Министра М.Рыженкова на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2024 г.)

Интервью Посла Беларуси в Швейцарии А.Ганевича телеканалу “RTVI”

Интервью Министра иностранных дел М.Рыженкова телеканалу «ОНТ»

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by