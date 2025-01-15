О встрече Постоянного представителя Беларуси при АСЕАН Р.Романовского с заместителем Генерального секретаря АСЕАН

15 января 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия, Постоянный представитель Беларуси при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Роман Романовский встретился с заместителем Генерального секретаря АСЕАН по вопросам Экономического сообщества Сатвиндером Сингхом.

Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества между Беларусью и Ассоциацией и ее государствами-членами как в двустороннем формате, так и в рамках взаимодействия по линии Евразийский экономический союз – АСЕАН.

Постпред Беларуси проинформировал о приоритетах председательства Республики Беларусь в органах ЕАЭС в 2025 году.

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