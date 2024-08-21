О встрече Генерального консула Беларуси в Хошимине Р.Варанкова с Председателем Народного комитета провинции Бариа-Вунгтау21 августа 2024 г.
21 августа 2024 г. Генеральный консул Республики Беларусь в г. Хошимине Руслан Варанков встретился с Председателем Народного комитета провинции Бариа-Вунгтау Нгуен Ван Тхо.
Стороны отметили значительный потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества Беларуси с провинцией Бариа-Вунгтау, в первую очередь, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обсудили пути расширения взаимодействия в ряде других областей.
Р.Варанков подчеркнул готовность Беларуси принять участие в реализации инфраструктурных и промышленных проектов в провинции, поставках коммунальной и строительной техники.
Нгуен Ван Тхо выразил заинтересованность в увеличении количества белорусских туристов на морских курортах Бариа-Вунгтау.
Условились проработать вопрос установления побратимских связей между одним из областных центров Беларуси и г.Вунгтау.
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