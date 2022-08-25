О встрече Посла Беларуси А.Молчана с Министром иностранных дел Венесуэлы

24 августа 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с Министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Рафаэлем Фариа Тортоса.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальной двусторонней и международной повестки дня, путей укрепления белорусско-венесуэльского сотрудничества. Согласован также план совместных мероприятий и встреч на ближайшую перспективу.

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