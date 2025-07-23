О вручении Министру иностранных дел Беларуси М.Рыженкову копий верительных грамот Апостольским Нунцием23 июля 2025 г.
23 июля 2025 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков принял копии верительных грамот Апостольского Нунция в Республике Беларусь Иньяцио Чеффалиа.
В ходе встречи стороны обсудили актуальное положение Римско-католической церкви в Республике Беларусь, состояние двусторонних отношений, перспективы активизации диалога с Ватиканом, в том числе с учетом открытия в текущем году Посольства Беларуси при Святом Престоле, а также обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня.
Собеседники подтвердили схожесть подходов Беларуси и Ватикана к достижению мира в Европе, сохранению традиционных ценностей, укреплению межконфессионального диалога.
Стороны также обсудили пути реализации инициатив Главы государства по укреплению роли традиционных конфессий в Республике Беларусь, включая Римско-католическую церковь, а также по выстраиванию отношений с Ватиканом.
М.Рыженков пожелал И.Чеффалиа плодотворной работы в Республике Беларусь.
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