О вручении Министру иностранных дел Беларуси М.Рыженкову копий верительных грамот Апостольским Нунцием

23 июля 2025 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков принял копии верительных грамот Апостольского Нунция в Республике Беларусь Иньяцио Чеффалиа.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное положение Римско-католической церкви в Республике Беларусь, состояние двусторонних отношений, перспективы активизации диалога с Ватиканом, в том числе с учетом открытия в текущем году Посольства Беларуси при Святом Престоле, а также обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

Собеседники подтвердили схожесть подходов Беларуси и Ватикана к достижению мира в Европе, сохранению традиционных ценностей, укреплению межконфессионального диалога.

Стороны также обсудили пути реализации инициатив Главы государства по укреплению роли традиционных конфессий в Республике Беларусь, включая Римско-католическую церковь, а также по выстраиванию отношений с Ватиканом.

М.Рыженков пожелал И.Чеффалиа плодотворной работы в Республике Беларусь.

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