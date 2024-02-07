О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича с делегацией Южного Судана

7 февраля 2024 г. заместитель Министра иностранных дел Юрий Амбразевич провел встречу с делегацией Южного Судана во главе с Министром инвестиций Южного Судана Дэу Матхоком Дингом.

В состав южносуданской делегации также вошли руководители министерств здравоохранения, финансов, сельского хозяйства, представители бизнес-сообщества.

В своем приветственном слове Ю.Амбразевич отметил заинтересованность в достижении предметных договоренностей с Южным Суданом по итогам визита. Гости были проинформированы о подходах Главы белорусского государства к развитию равноправного дружественного сотрудничества с Африкой, перспективных сферах взаимодействия, в том числе в промышленной, сельскохозяйственной, образовательной сферах. Состоялось обсуждение первоочередных шагов по развитию сотрудничества.

Стороны договорились о продолжении содержательной работы при координирующей роли министерств иностранных дел и загранучреждений.

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