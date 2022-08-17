О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Послом Зимбабве

17 августа 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Зимбабве в Республике Беларусь (по совместительству) Майком Николасом Санго по случаю завершения им дипломатической миссии.

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, ход реализации совместных проектов, в том числе по поставкам белорусской техники в Зимбабве. Достигнута договоренность о дальнейшем наращивании взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, формировании договорно-правовой базы двусторонних взаимоотношений. Подтверждено намерение провести ряд совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Белорусская сторона выразила благодарность Послу М.Санго за его высокий личный вклад в развитие белорусско-зимбабвийского сотрудничества.

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