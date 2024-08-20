О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с заместителем Министра иностранных дел Египта по делам Европы

20 августа 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с заместителем Министра иностранных дел Египта по делам Европы Халедом Эмарой.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе взаимодействие в сферах политики, торговли, промышленности и сельского хозяйства.

Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Премьер-министра Республики Беларусь в Египет в апреле 2024 года.

Собеседники отметили важность проведения мероприятий высокого уровня, запланированных на ближайшую перспективу, активизации работы существующих механизмов межгосударственного и межведомственного взаимодействия.



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