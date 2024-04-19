О переговорах Министра иностранных дел С.Алейника с главой МИД Экваториальной Гвинеи

19 апреля 2024 г. в формате видеоконференции состоялись переговоры Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеоно Ойоно Эсоно Анге.

Стороны обсудили ход, проблемные моменты и практические шаги по реализации Дорожной карты по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Республики Экваториальная Гвинея в 2024 – 2026 годах, утвержденной главами двух государств.

Особое внимание уделено реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, строительства, поставок техники, обучения специалистов и здравоохранения.

В ходе переговоров также актуализирован график предстоящих двусторонних мероприятий.

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