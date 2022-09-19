О встрече Посла Беларуси Д.Кольцова с Министром культуры и исламской ориентации Ирана19 сентября 2022 г.
19 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов встретился с Министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Эсмаили.
В ходе переговоров стороны отметили конструктивный характер взаимодействия в области культуры. Обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также реализацию комплекса мероприятий, приуроченных к тридцатилетней годовщине установления дипломатических отношений.
Особое внимание уделено участию представителей Ирана в XXVIII Минском международном кинофестивале «Лістапад».
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Член паралимпийской команды Беларуси выступила на сессии Конференции ООН о правах инвалидов (июнь 2022 г.)
Пресс-секретарь МИД А.Глаз прокомментировал санкции ЕС против Беларуси
77 лет Победы // Victory Day. 77th Anniversary (2022)
«Хочу быть дипломатом»: итоги конкурса (28 марта 2022 г.)
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by