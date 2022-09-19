О встрече Посла Беларуси Д.Кольцова с Министром культуры и исламской ориентации Ирана

19 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов встретился с Министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Эсмаили.

В ходе переговоров стороны отметили конструктивный характер взаимодействия в области культуры. Обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также реализацию комплекса мероприятий, приуроченных к тридцатилетней годовщине установления дипломатических отношений.

Особое внимание уделено участию представителей Ирана в XXVIII Минском международном кинофестивале «Лістапад».

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