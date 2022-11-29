О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел Узбекистана

О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел Узбекистана29 ноября 2022 г.
28 ноября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов посетил Посольство Беларуси в Узбекистане для того, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Глава МИД Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки по случаю безвременной смерти Министра В.Макея и сделал соответствующую запись в книге соболезнований, открытой в Посольстве.
Подчеркнул, что «Владимир Владимирович был искусным и опытным дипломатом, высоким профессионалом своего дела и истинным патриотом Беларуси», а также отметил значительный вклад, который внес В.В. Макей в укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Беларусью.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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