О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел Узбекистана

28 ноября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов посетил Посольство Беларуси в Узбекистане для того, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Глава МИД Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки по случаю безвременной смерти Министра В.Макея и сделал соответствующую запись в книге соболезнований, открытой в Посольстве.

Подчеркнул, что «Владимир Владимирович был искусным и опытным дипломатом, высоким профессионалом своего дела и истинным патриотом Беларуси», а также отметил значительный вклад, который внес В.В. Макей в укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Беларусью.

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