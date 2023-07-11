О встрече Посла Беларуси А.Ржеусского с Первым заместителем Министра по делам молодежи и спорта Индии

11 июля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Индия Андрея Ржеусского с Первым заместителем Министра по делам молодёжи и спорта Индии госпожой Суджатой Чатурведи.

В ходе беседы обсуждена возможность участия индийских спортсменов во II Играх стран СНГ, которые будут проходить с 4 по 14 августа 2023 г. в Беларуси, а также белорусско-индийское сотрудничество в спортивной сфере.

Подтверждены намерения развивать контакты в различных видах спорта.

версия для печати