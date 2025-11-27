О мероприятиях с участием Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в Мьянме27 ноября 2025 г.
27 ноября 2025 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков в составе белорусской государственной делегации на высшем уровне провел ряд встреч с официальными представителями Мьянмы в г.Нейпьидо.
На встрече с Союзным Министром иностранных дел Мьянмы Тан Све стороны отметили позитивную динамику и конструктивный характер белорусско-мьянманских отношений, нацеленность на продолжение взаимовыгодного сотрудничества, важность реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки дня, в том числе в сфере международной безопасности.
В ходе встречи с Министром инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Ва Ва Маун, сопредседателем Совместного Белорусско-Мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству обсужден ход реализации договоренностей по итогам второго заседания Совместного комитета, прошедшего 2 октября 2025 г. в г.Минске.
Особое внимание уделено имплементации проектов создания совместных предприятий в Мьянме. Состоялось подписание Дорожной карты по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма на 2026 – 2028 годы.
В тот же день Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял участие в Белорусско-Мьянманском бизнес-форуме.
Мероприятие собрало более 100 представителей бизнес-кругов и государственных органов двух стран.
Выступая на торжественном открытии форума, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь и Мьянма планомерно углубляют взаимовыгодные дружественные отношения, цель которых – рост благополучия граждан обоих государств. Он отметил, что «сближение Минска и Нейпьидо отвечает интересам наших стран и народов. Мы можем многое предложить друг другу, принимая во внимание взаимодополняемость экономик». Министр также обратил внимание на наличие большого потенциала сотрудничества между двумя странами, который необходимо совместно реализовать.
В ходе мероприятия и по его итогам представители белорусских и мьянманских компаний провели серию переговоров, посвященных взаимодействию в сферах сельского хозяйства и продовольствия, фармацевтики, продвижению белорусской автотранспортной техники и закупкам ряда интересующих наши деловые круги товаров.
«На полях» форума Максим Рыженков дал интервью белорусским и мьянманским СМИ о текущем и перспективном сотрудничестве двух стран.
Официальный Нейпьидо на форуме представляли Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Ва Ва Маун, другие официальные лица.
В состав белорусской делегации также вошли Министр промышленности Андрей Кузнецов, Министр здравоохранения Александр Ходжаев, Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов,
а также Председатель концерна «Беллегпром» Надежда Лазаревич. В ходе переговоров белорусских представителей с руководством профильных министерств Мьянмы рассмотрены, в частности, вопросы промышленной кооперации, поставок сельскохозяйственной, фармацевтической, текстильной продукции, а также подготовки профессиональных кадров.
