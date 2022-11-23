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О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с и.о. Министра энергетики и нефти Судана

23 ноября 2022 г.

 

 

22 ноября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству Сергей Терентьев встретился с и.о. Министра энергетики и нефти Республики Судан Мухаммедом Абдуллой Махмудом. Встреча состоялась в рамках поездки Посла в г.Хартум для участия в передаче белорусской гуманитарной помощи Судану.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку 5-го заседания Совместной Белорусско-Суданской комиссии по сотрудничеству.

Отмечены возможности наращивания белорусско-суданского взаимодействия в сферах энергетики и сельского хозяйства, а также по линии торгово-промышленных палат и деловых ассоциаций двух стран.

Суданской стороной выражена благодарность за поддержку, оказываемую Республикой Беларусь.

 

 

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