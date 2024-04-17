О телефонном разговоре Министра С.Алейника с и.о. Первого заместителя Председателя Правительства – Министра иностранных дел Республики Сербия

17 апреля 2024 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с и.о. Первого заместителя Председателя Правительства – Министра иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия Беларуси и Сербии в международных организациях.

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