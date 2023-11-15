О встрече Посла Беларуси В.Боровикова с Премьер-министром Вьетнама15 ноября 2023 г.
14 ноября 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Владимир Боровиков встретился с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинем.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества, в частности, в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, автомобилестроения. Уточнен график совместных мероприятий и визитов.
Глава Правительства Вьетнама подчеркнул традиционно дружественный характер отношений между Беларусью и Вьетнамом и отметил высокий потенциал для их развития.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
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