О встрече Посла Беларуси В.Боровикова с Премьер-министром Вьетнама

14 ноября 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Владимир Боровиков встретился с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинем.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества, в частности, в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, автомобилестроения. Уточнен график совместных мероприятий и визитов.

Глава Правительства Вьетнама подчеркнул традиционно дружественный характер отношений между Беларусью и Вьетнамом и отметил высокий потенциал для их развития.

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