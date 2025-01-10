О вступлении в силу Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном признании виз

О вступлении в силу Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном признании виз10 января 2025 г.
11 января 2025 г. после выполнения обеими сторонами необходимых внутригосударственных процедур вступает в силу подписанное 19 июня 2020 г. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства.
Соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств – участников Договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Беларуси и России.
В соответствии с Соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.
Иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд по территориям Беларуси и России в визовом режиме и имеют визу государства одной из двух стран, а также признаваемый обоими государствами документ, удостоверяющий личность, получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территориям обоих государств в течение срока действия такой визы.
Если в их отношении и в Беларуси, и в России, в соответствии с международными договорами предусмотрен безвизовый режим, то для въезда в обе страны и пребывания там достаточно признаваемого обоими государствами документа, удостоверяющего личность.
В случае если для указанных лиц в одной стране действует безвизовый режим, а в другой визовый, то для въезда в последнюю и пребывания там, помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется виза.
Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного мероприятия одной страны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории другой страны без виз в течение срока действия указанных документов.
Срок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территориях Беларуси и России исчисляется с даты въезда на территорию одного из государств с территории третьего государства.
Действие Соглашения не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым ограничен въезд на территорию одного из двух государств.
Въезд на территории Беларуси и России возможен как через международные пункты пропуска через госграницу, так и непосредственно по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также по путям автомобильного сообщения, перечисленным в Приложении к Соглашению. В настоящее время Соглашением предусмотрено шесть таких участков: Юховичи – Долосцы (Опочка – Новополоцк), Езерище – Невель (Киев – Санкт-Петербург), Лиозно – Кругловка (Витебск – Смоленск), Редьки – Красная Горка (Минск – Москва), Звенчатка – Дубовичка (Бобруйск – Москва), Селище – Новозыбков (Гомель – Брянск). Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы.
Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины. Согласно решению Правительства Российской Федерации, граждане Украины въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту «Шереметьево» и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области.
Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранного гражданина или лица без гражданства, а также осуществлять проверку соблюдения ими правил въезда, выезда, транзита либо режима пребывания.
Соглашение является важной составляющей единого миграционного пространства Союзного государства.
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