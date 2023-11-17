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О вручении Министру иностранных дел Беларуси С.Алейнику копий верительных грамот Послом Кыргызстана

17 ноября 2023 г.

 

17 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбола Султанбаева.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы белорусско-кыргызского сотрудничества в политической, экономической и других областях, взаимодействие Беларуси и Кыргызстана в интеграционных организациях.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании межгосударственному диалогу дополнительной динамики, обсудили планы по подготовке совместных мероприятий различного уровня.

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