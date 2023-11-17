О вручении Министру иностранных дел Беларуси С.Алейнику копий верительных грамот Послом Кыргызстана

17 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбола Султанбаева.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы белорусско-кыргызского сотрудничества в политической, экономической и других областях, взаимодействие Беларуси и Кыргызстана в интеграционных организациях.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании межгосударственному диалогу дополнительной динамики, обсудили планы по подготовке совместных мероприятий различного уровня.

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