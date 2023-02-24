О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Китая24 февраля 2023 г.
24 февраля 2023 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе и на глобальной мировой карте.
В этой связи собеседники уделили особое внимание ситуации в Украине, обсудили мирные инициативы по урегулированию кризиса, выдвинутые китайской стороной. Констатировали совпадение позиций о безальтернативности мирного пути урегулирования конфликта в Украине.
Отдельной темой беседы стал ход двусторонней работы по подготовке предстоящего визита Президента Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику.
Руководители внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а также готовность к оказанию взаимной поддержки на международной арене.
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