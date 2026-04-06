О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности

06 апреля 2026 г.

 

6 апреля 2026 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с новым Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси поздравил Таалатбека Масадыкова с назначением на высокую должность, заверил его в поддержке со стороны Беларуси.

Генеральный секретарь ОДКБ высоко оценил вклад Беларуси в деятельность Организации и выразил признательность за поддержку ее приоритетов. 

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с упором на военно-политическую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. 

Министр иностранных дел Беларуси акцентировал важность развития взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, занимающимися вопросами обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровнях, в первую очередь с ООН. 

Отметил необходимость активизации коллективных усилий государств – членов ОДКБ для того, чтобы Организация соответствовала текущим геополитическим реалиям и могла эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы безопасности.

Видео МИД

Архив

Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе

Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)

Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council

Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»

80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ

Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)

