О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности

6 апреля 2026 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с новым Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси поздравил Таалатбека Масадыкова с назначением на высокую должность, заверил его в поддержке со стороны Беларуси.

Генеральный секретарь ОДКБ высоко оценил вклад Беларуси в деятельность Организации и выразил признательность за поддержку ее приоритетов.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с упором на военно-политическую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

Министр иностранных дел Беларуси акцентировал важность развития взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, занимающимися вопросами обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровнях, в первую очередь с ООН.

Отметил необходимость активизации коллективных усилий государств – членов ОДКБ для того, чтобы Организация соответствовала текущим геополитическим реалиям и могла эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы безопасности.

