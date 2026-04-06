О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности06 апреля 2026 г.
6 апреля 2026 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с новым Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым.
Глава внешнеполитического ведомства Беларуси поздравил Таалатбека Масадыкова с назначением на высокую должность, заверил его в поддержке со стороны Беларуси.
Генеральный секретарь ОДКБ высоко оценил вклад Беларуси в деятельность Организации и выразил признательность за поддержку ее приоритетов.
В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с упором на военно-политическую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.
Министр иностранных дел Беларуси акцентировал важность развития взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, занимающимися вопросами обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровнях, в первую очередь с ООН.
Отметил необходимость активизации коллективных усилий государств – членов ОДКБ для того, чтобы Организация соответствовала текущим геополитическим реалиям и могла эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы безопасности.
