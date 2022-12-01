О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с заместителем Министра иностранных дел Египта

1 декабря 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с заместителем Министра иностранных дел Арабской Республики Египет по вопросам многостороннего сотрудничества и международной безопасности Ихабом Бадави.

Подчеркнут конструктивный характер взаимодействия Беларуси и Египта на международных площадках и сходство позиций двух стран по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

версия для печати