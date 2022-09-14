О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Саудовской Аравии



14 сентября 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации белорусско-саудовских отношений. Особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, а также взаимной поддержке в международных организациях.

Собеседники обменялись мнениями о развитии ситуации в европейском и ближневосточном регионах.

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