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О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Саудовской Аравии

14 сентября 2022 г.

 


14 сентября 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации белорусско-саудовских отношений. Особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, а также взаимной поддержке в международных организациях.

Собеседники обменялись мнениями о развитии ситуации в европейском и ближневосточном регионах. 

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