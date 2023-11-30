Выступление заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича на заседании Совета министров иностранных стран ОБСЕ (30 ноября 2023 г., Скопье)30 ноября 2023 г.
Уважаемая госпожа Председатель,
уважаемые дамы и господа,
Простые люди в наших странах верят, что цель наших встреч – это решение важных проблем. Рад, что целый ряд выступлений сегодня оправдывает эти ожидания. К сожалению, большинство государств НАТО и Европейского союза скатились в своих вступлениях к повторению известных клише и надуманных, необоснованных политических обвинений в адрес Республики Беларусь в широко известном и удобном стиле “highly likely”.
Очень не хотелось начинать выступление с «права на ответ», но пару моментов прокомментирую.
Первое. В ответ на глубокую озабоченность ряда стран Европейского союза соблюдением прав человека в Беларуси отмечу, что никто в этом зале из наших критиков не убедит меня в том, что ситуация с правами человека в их странах лучше. Чтобы убедиться в моей правоте достаточно ознакомиться с результатами Универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека по каждой из стран Запада. Если и этого недостаточно, предлагаю, чтобы мальтийское председательство включило в программу их работы в ОБСЕ аналог УПО для членов ОБСЕ. Начать предлагаю с Латвии.
Второй момент в отношении прозвучавших обвинений или предположений в насильственном перемещении или депортации детей с Украины. Здесь ответ очень короткий. Ни одной фамилии нам никто не назвал. Мы ждем.
Уважаемые дамы и господа,
В Минске в октябре 2023 года состоялась Международная конференция по евразийской безопасности. Многие ее участники сошлись в том, что главной проблемой безопасности Европы является дилемма между принципом неделимости безопасности и принципом суверенитета государства определять внешнюю политику.
Белорусский рецепт решения этой проблемы давно не секрет. Позвольте напомнить логику наших рассуждений.
Каждое государство является внешним фактором чьей-то безопасности по причине того, что мы все взаимосвязаны. Критические нужды и зависимости, несущие угрозу нашей безопасности и возможностям нашего развития, предопределяют зону нашего интереса и влияния. Действуя именно в этой зоне, мы обеспечиваем свои первостепенные нужды и защищаем наши законные интересы.
Таким образом, отсутствие сфер интересов или влияния – это миф, это отрицание реальности. Эти зоны предопределены за нас. Это данность. Это реальная политика. Нежелание находиться в чьей-то сфере влияния это, конечно, ваше право, но это не изменит мнение тех, кто рассматривает вас как фактор своей безопасности.
В зависимости от обстоятельств, от географии, истории, экономики и так далее каждый может быть в зоне интересов одного, двух или более партнеров. У кого-то зона интересов может включать только одного соседа, у кого-то - половину земного шара.
Таким образом, каждое правительство должно понимать, что его права, интересы и действия в той или иной степени затрагивают других игроков, что их суверенитет и свободы не абсолютны и нередко противоречат законным интересам других сторон.
Отказ учитывать то, что вы находитесь в чьей-то зоне влияния, отказ учитывать чьи-то законные интересы, затрагиваемые вашими действиями, отказ от диалога с затронутой стороной в целях нахождения с ней взаимоприемлемых решений в случае наличия противоречий является главной причиной межгосударственных конфликтов.
Кто-то считает, что может укрепить свою безопасность односторонними действиями, просто исключив из процесса неудобного соседа, просто построить забор, ввести экономические ограничения, прекратить авиасообщение.
Однако, такие действия ведут к тупику в отношениях, к эскалации напряженности, к углублению недоверия. В итоге страдают все.
Итак, упомянутая дилемма решается просто:
1) мы должны признать, что все мы такие разные имеем право на существование, являемся фактором чьей-то безопасности и входим в зону чьих-то интересов или, если хотите, влияния,
2) нужен инициативный и ответственный учёт и уважение законных интересов затрагиваемых нашими действиями сторон,
3) нужно нахождение взаимоприемлемого решения противоречий путем переговоров.
Именно так всегда и действовала Беларусь на всех, подчеркиваю, на всех направлениях своей внешней политики, демонстрируя ответственный подход к объективной реальности.
Все наши действия, включая приостановление ДОВСЕ и размещение российского тактического ядерного оружия, являются ответными и вынужденными.
Меня спросили здесь коллеги, «вы что, чувствуете, что вам кто-то угрожает?». А как мы можем расценивать экономические санкции против 70 % нашего экспорта, практически полное закрытие границ со стороны запада и севера, прекращение авиасообщения, железнодорожного сообщения и так далее? Это не агрессия? Я спросил, имеем ли мы право действовать более, чем высказывать обеспокоенность. «Нет, вы должны вести переговоры». Думаю, что сравнение понятно.
К сожалению, общую динамику отношений в европейской безопасности, особенно после развала СССР, долгие годы определяли игроки к Западу от Вены, как говорят в ОБСЕ. К сожалению, они действовали исключительно в своих односторонних интересах, игнорируя озабоченности других. Они и несут всю тяжесть ответственности за современный кризис безопасности.
Но Беларусь участвует в ОБСЕ не для того, чтобы обвинять кого-то. Мы делаем это с единственной целью - гарантировать нашу национальную безопасность не против кого-то, а вместе со всеми.
Именно поэтому мы, как и прежде, призываем все заинтересованные стороны к диалогу и переговорам. Белорусская сторона уверена, что мы способны выработать принципы нашего мирного сосуществования не только в Европе, но и в Евразии. Для всех становится очевидным, что в 21-м веке европейская безопасность неотделима от евразийской.
Эти принципы должны восстановить неделимость безопасности, учесть озабоченности всех без исключения сторон и в итоге гарантировать безопасность всех и каждого. Беларусь предлагает всем заинтересованным начать безотлагательную работу над таким документом в духе Хельсинки и в духе Сан-Франциско. В ближайшее время мы поделимся его элементами со всеми.
Благодарю за внимание.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
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