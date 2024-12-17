Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в девятом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД17 декабря 2024 г.
16 декабря 2024 г. состоялось открытие девятого заседания Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь под председательством заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича.
В своем выступлении Ю.Амбразевич проинформировал участников Консультативного совета об общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и выразил готовность к дальнейшей реализации совместных инициатив.
Со своей стороны представители белорусской диаспоры подтвердили поддержку политического курса, который проводится Главой белорусской государства.
Ход диалога с белорусами зарубежья в рамках Консультативного совета продемонстрировал важность и востребованность данной площадки для обсуждения насущных вопросов и перспективных направлений по совершенствованию взаимодействия с белорусской диаспорой.
Расширение персонального состава Консультативного совета и его географической представленности свидетельствует о повышенном интересе со стороны белорусов зарубежья к событиям в Беларуси и желании укреплять и углублять связи с исторической родиной.
В ходе мероприятия рассмотрены результаты взаимодействия государства и белорусской диаспоры за 2024 год, а также обсуждены планы по дальнейшему развитию сотрудничества.
Справочно: в мероприятии приняли участие руководители общественных объединений белорусов зарубежья из 12 стран, представители государственных органов и учреждений, общественных организаций.
Работа Консультативного совета продлится до 19 декабря 2024 г.
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