Заявление Министерства иностранных дел Беларуси в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе

В Республике Беларусь с тревогой следят за очередным обострением ситуации на азербайджано-армянской границе. Скорбим о погибших с обеих сторон, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Призываем руководство дружественных Азербайджана и Армении к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей. Исходим из того, что любые конфликты могут и должны разрешаться исключительно политико-дипломатическими средствами.

Со своей стороны, Республика Беларусь продолжит во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Минск, 13 сентября 2022 г.



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