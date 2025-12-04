О мероприятии в Отделении ООН в Женеве по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами

4 декабря 2025 г. Постоянный представитель Беларуси в Женеве Лариса Бельская приняла участие в Специальной конференции, организованной Группой друзей в защиту Устава ООН в Отделении ООН в Женеве, по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами. Этот день отмечается впервые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в июне 2025 года.

Отметила, что Беларусь, как и международное большинство, убеждена, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву и Уставу ООН и подрывают межгосударственного сотрудничества, основанное на принципах уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Санкции применяются, как правило, западными государствами для продавливания политических и экономических интересов их элит, которые массированно используют односторонние принудительные меры как оружие против суверенных государств, не считаясь с их негативными последствиями как для прав человека, так и для мировой экономики и торговли и устойчивого развития.

Белорусский дипломат приветствовала деятельность Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елены Довгань. Усилиями спецдокладчика собрана обширная доказательная база разрушительного влияния санкций на права человека, включая базовые права на жизнь, здоровье, образование и многие другие.

Л.Бельская призвала участников мероприятия способствовать эффективному мониторингу и оценке воздействия односторонних принудительных мер на права человека и активно выступать против незаконных санкционных политик.

Постоянный представитель Беларуси подчеркнула важность решения международного сообщества, учредившего Международный день борьбы с санкциями, чтобы приблизить полный отказ от их использования в международных отношениях.



версия для печати