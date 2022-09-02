О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Индии

2 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Беларусь Алоком Ранджаном Джа.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-индийских отношений, в том числе ход реализации договоренностей по активизации сотрудничества в различных сферах.

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