О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Турции

15 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном.

Стороны обсудили оказание Беларусью помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате мощного землетрясения, в том числе направление гуманитарного груза в разрушенные стихией районы страны. М.Озджан выразил слова благодарности белорусскому народу, правительству и лично Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко за оказываемую турецкой стороне поддержку.

В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ситуация в регионе.

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