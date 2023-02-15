О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Турции15 февраля 2023 г.
15 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном.
Стороны обсудили оказание Беларусью помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате мощного землетрясения, в том числе направление гуманитарного груза в разрушенные стихией районы страны. М.Озджан выразил слова благодарности белорусскому народу, правительству и лично Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко за оказываемую турецкой стороне поддержку.
В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ситуация в регионе.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by