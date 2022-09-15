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О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Временным поверенным в делах Израиля в Беларуси

15 сентября 2022 г.

 

15 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял Временного поверенного в делах Государства Израиль в Беларуси Цви Миркина.

Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-израильского сотрудничества, включая перспективы активизации политического диалога и расширения торгово-экономического взаимодействия.

Достигнута договоренность содействовать активизации контактов на различных уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сферах взаимного интереса.

 

 

 

 

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