О встречах первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь С.Лукашевича с послами ряда государств Азии и Африки09 апреля 2026 г.
8 и 9 апреля 2026 г. первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич встретился с послами Сомали, Египта и Бангладеш.
8 апреля 2026 г. первый заместитель Министра принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Сомали в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Мохамеда Абукара Зубейра.
Стороны отметили необходимость активизации политического диалога, формирования договорно-правовой базы и создания координационных механизмов взаимодействия, развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
9 апреля 2026 г. первый заместитель Министра также принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Хамди Шаабана.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, включая график двусторонних мероприятий и подготовку восьмого заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии.
В тот же день первому заместителю Министра вручил копии верительных грамот Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Мохаммед Назрул Ислам.
Стороны подтвердили значительный потенциал развития торгового и промышленного сотрудничества, приветствовали схожесть подходов и эффективное взаимодействие двух стран на международной арене.
