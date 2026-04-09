О встречах первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь С.Лукашевича с послами ряда государств Азии и Африки

09 апреля 2026 г.

 

8 и 9 апреля 2026 г. первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич встретился с послами Сомали, Египта и Бангладеш.

8 апреля 2026 г. первый заместитель Министра принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Сомали в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Мохамеда Абукара Зубейра.

Стороны отметили необходимость активизации политического диалога, формирования договорно-правовой базы и создания координационных механизмов взаимодействия, развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. 

9 апреля 2026 г. первый заместитель Министра также принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Хамди Шаабана. 

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, включая график двусторонних мероприятий и подготовку восьмого заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии.

В тот же день первому заместителю Министра вручил копии верительных грамот Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Мохаммед Назрул Ислам.

Стороны подтвердили значительный потенциал развития торгового и промышленного сотрудничества, приветствовали схожесть подходов и эффективное взаимодействие двух стран на международной арене.

