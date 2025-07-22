О встрече Посла Беларуси В.Борчука с Председателем Верховного Суда Кубы

21 июля 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Виталий Борчук встретился с Председателем Верховного Суда Республики Куба Рубеном Ремихио Ферро.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между судебными инстанциями обеих стран, а также план совместных мероприятий в области юриспруденции.

версия для печати