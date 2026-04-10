О встрече первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича с Послом Танзании

10 апреля 2026 г. первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенной Республики Танзания в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Фредриком Ибрагимом Кибутой по случаю вручения им верительных грамот Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

Обсуждены пути углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в ключевых областях, включая сельское хозяйство, промышленную кооперацию, образование, а также формирования договорно-правовой базы и активизации взаимодействия в международных организациях.

Согласован график визитов и совместных мероприятий на ближайшую перспективу.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в динамичном развитии всего комплекса отношений на благо народов Беларуси и Танзании.

