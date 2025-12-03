О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Послом Кубы

3 декабря 2025 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Пересом Бенитесом.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической и гуманитарной сферах. Особое внимание уделено перспективам развития торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных проектов.

Стороны обсудили график наиболее важных совместных мероприятий на 2026 год, включая проведение очередного заседания Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

