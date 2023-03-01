О встрече Посла Беларуси Д.Крутого с заместителем главы МИД России01 марта 2023 г.
28 февраля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрия Крутого со специальным представителем Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем Министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.
В ходе беседы рассмотрены вопросы проведения Второго саммита и Экономического форума Россия – Африка в г.Санкт-Петербурге 26 – 29 июля 2023 г. и участия в нем Республики Беларусь. Д.Крутой обозначил нацеленность белорусской стороны на укрепление политических контактов и наращивание сотрудничества с государствами Африканского континента во всех сферах; выразил убежденность в том, что Беларусь как ближайший союзник России органично встроится в формат предстоящего мероприятия.
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