О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Индии

3 октября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Республике Беларусь Алока Ранджана Джа.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей по итогам седьмого раунда политических консультаций, направленных на активизацию белорусско-индийского сотрудничества в различных сферах. Особое внимание на встрече было уделено вопросам наращивания двусторонней торговли и взаимодействия в рамках ШОС.

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