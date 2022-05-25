Об участии Первого заместителя Министра С.Алейника в заседании Белорусско-Китайской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству25 мая 2022 г.
25 мая 2022 г. в индустриальном парке «Великий камень» Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял участие в шестом заседании Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
В ходе заседания стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-китайского торгового и инвестиционного сотрудничества, транспортно-логистическое взаимодействие, а также реализацию совместного проекта – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень».
С.Алейник выступил с приветственной речью на организованной Министерством экономики торжественной церемонии награждения китайских организаций и компаний за весомый вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем.
Первый заместитель Министра поздравил участников церемонии с 30-летием установления дипломатических отношений Беларуси и Китая. Высоко оценил результаты двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также подтвердил стратегический характер партнерства Минска и Пекина.
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