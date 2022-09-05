О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Пакистана

5 сентября 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь Саджадом Хайдером Ханом.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-пакистанских отношений, включая развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в международных организациях.

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