О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси C.Алейника с Послом Монголии

20 мая 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Беларусь Батсухийном Баярсайханом.

Собеседники обсудили актуальную повестку дня белорусско-монгольских отношений, наметили конкретные шаги дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Особое внимание уделено вопросам расширения сотрудничества в области сельского хозяйства в контексте глобальных вызовов продовольственной безопасности.

Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе.

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