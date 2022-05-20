О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси C.Алейника с Послом Монголии20 мая 2022 г.
20 мая 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Беларусь Батсухийном Баярсайханом.
Собеседники обсудили актуальную повестку дня белорусско-монгольских отношений, наметили конкретные шаги дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.
Особое внимание уделено вопросам расширения сотрудничества в области сельского хозяйства в контексте глобальных вызовов продовольственной безопасности.
Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе.
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