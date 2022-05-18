О встрече зам.Министра Ю.Амбразевича с делегацией МИД России в рамках консультаций по теме международного сотрудничества в сфере прав человека

18 мая 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич встретился с делегацией МИД России, которая прибыла в Минск для проведения межмидовских консультаций по тематике международного сотрудничества по вопросам защиты и поощрения прав человека.

Заместитель Министра отметил приверженность правительства задаче развития и поощрения прав человека в Республике Беларусь, в том числе, в соответствии с ее международными обязательствами в этой сфере, в частности в рамках Международных пактов о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах.

При этом он выразил мнение, что толкования положений и практики реализации этих документов в разных странах мира все больше и больше расходятся, демонстрируя изначальные противоречия в самой концепции прав человека. Он констатировал, что страны мира скорее больше едины в том, что в мире нет ни одного государства, где права человека были бы реализованы так же идеально, как они записаны на бумаге во Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Расхождения, на взгляд белорусской стороны, являются естественными и объясняются значительной разницей в исторических путях эволюции общества в отдельных государствах. В итоге в странах сформировалось разное отношение к пониманию социальной справедливости, к пониманию гармонии между индивидуализмом и общественным благом, к уровню приемлемых ограничений индивидуальных свобод и роли государства как их регулятора и защитника общественного блага.

Ю.Амбразевич констатировал, что с учетом отсутствия согласованной позиции попытки одних стран навязать свои подходы в сфере прав человека другим суверенным государствам в качестве единственно верных давно стали яблоком раздора и противостояния, нежели объединяющей повесткой для сотрудничества. Было отмечено, что, к сожалению, в силу разных причин многосторонние площадки ООН по тематике прав человека почти «приватизированы» западными странами и чаще всего выдают в эфир только поверхностную критику в адрес как Беларуси, России, так и Китая, и ряда других стран, которые не приемлют западной гегемонии и отстаивают свои национальные интересы. При этом критиками игнорируются особенности политического момента в развитии нашей страны, требующего, как видится, твердого и однозначного политического курса на стратегический союз с Россией и нормальные партнерские взаимовыгодные отношения с другими странами. Также игнорируются и наши очевидные достижения. Например, напомнил Заместитель Министра, Беларусь уверенно входит в группу государств с самым высоким индексом человеческого развития, оставляя позади ¾ стран мира.

Ю.Амбразевич подчеркнул, что обеспечение прав человека является, прежде всего, внутренним делом конкретной страны, поскольку представляет собой обязательную часть ежедневной работы всех без исключения органов государственной власти и управления, а также государственных некоммерческих организаций и учреждений. Концепция прав человека, среди прочего, призвана решать задачу обеспечения защиты индивидуума от произвола общественной группы или государства. В этих целях работа правительства Беларуси направлена на построение миролюбивого и открытого общества без дискриминации и насилия, обеспечение равноправного доступа всех граждан к правосудию и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком гражданском участии государственных учреждений.

Заместитель Министра указал на то, что права конкретного человека нередко конфликтуют с интересами государства, олицетворяющего единый знаменатель прав и свобод всех граждан. При этом, правительство Беларуси исходит из того, что в обеспечении гражданско-политических, социально-культурных, экономических и иных прав конкретного человека с одной стороны, и состоянием общественно-политических и социально-экономических отношений в государстве в целом с другой стороны, должен быть найден гармоничный и неделимый баланс. Такой подход позволит избежать неприемлемого уровня социального неравенства, межэтнических, межконфессиональных конфликтов и иных линий потенциального политического напряжения.

Ю.Амбразевич подтвердил фокус государства на постоянное совершенствование методов его работы с тем, чтобы запросы и права каждого человека реализовывались максимально эффективно и без ущерба для общества.

Важными инструментами на службе у правительства в этом вопросе являются международное сотрудничество по линии ООН и обмен передовым опытом с государствами-партнерами. Помимо регулярного представления национальных докладов, в частности в Совете ООН по правам человека, в распоряжении правительства Беларуси также имеется Совет по устойчивому развитию, призванный содействовать формированию государственной политики для достижения Беларусью Целей устойчивого развития ООН.

Ю.Амбразевич приветствовал регулярный характер консультаций между МИДами Беларуси и России по теме международного сотрудничества в сфере прав человека. Он выразил убежденность в том, что двустороннее взаимодействие позволяет обогащать национальные системы, и одновременно противодействовать использованию темы прав человека для демонизации Беларуси и России на международной арене.

Ю.Амбразевич заявил, что Беларусь, как и Россия, твердо выступает против использования прав человека в качестве инструмента международной политики для продвижения внешнеполитических интересов определенной группы стран и против искусственного продвижения единообразного толкования концепции прав человека без учета особенностей развития каждого конкретного государства. Ю.Амбразевич выразил уверенность, что объединение усилий Беларуси, России и других стран, отстаивающих свои действительные независимость и суверенитет на международной арене, позволят вернуть концепции прав человека ее истинное универсальное признание и человеческое измерение взамен текущей политизации, вернуть многостороннему международному сотрудничеству в сфере защиты и поощрения прав человека его объединительное начало.

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